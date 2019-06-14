Журналистов канала «Толк» не пустили на выборы ректора АлтГУ

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-14T13:08:57+03:00

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Съемочную группу канала "Толк" не пустили на выборы ректора АлтГУ. Сотрудники охраны вызвали полицию, чтобы рассудить участников конфликта и убедиться в "законности нахождения журналистов в "режимном объекте"

Выборы ректора опорного вуза не обошлись без скандала, его инициатором стал руководитель пресс-службы АлтГУ Дмитрий Марьин. Журналистке телеканала "ТОЛК" Анастасии Дараган и корреспонденту портала Amic.ru Вячеславу Кондакову запретили присутствовать на мероприятии.

Как сообщила журналиста канала "Толк" Анастасия Дараган, конфликт завязался, когда съемочная группа подошла к актовому залу. "Сказали, что присутствовать там могут только аккредитованные журналисты или члены совета. У нас аккредитации не было. Меня возмутило то, что нас выгоняли, но не объясняли причину – почему мы не можем присутствовать на мероприятии. Конфликт происходил на глазах у членов ученого совета, приглашенных экспертов, коллег из других СМИ", – говорит Дараган.

Журналисты не планировали покидать выборы у входа в зал, где уже выступали кандидаты на пост ректора. Далее охрана вуза вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов пытались разобраться, могут ли журналисты осуществлять свою деятельность без аккредитации в "режимном объекте", а затем предложили всем сторонам написать взаимные заявления.

"В заявлении я попросила привлечь к ответственности начальника пресс-службы вуза Дмитрия Марьина за препятствование осуществлению журналистской деятельности. Это далеко не первый конфликт журналистов с пресс-службой классического университета. И я говорю не только о СМИ нашей медиагруппы, многие коллеги меня поддержат", – говорит Дараган.

ИСТОЧНИК KP.RU