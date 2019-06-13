Осталась без денег и торта: мошенница обманула жительницу Барнаула

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-13T10:26:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Барнаула хотела заказать торт, но стала жертвой мошенницы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, жительница Барнаула нашла в интернете объявление об изготовлении авторских тортов и написала продавцу. Девушка указала расчетный счет, на который необходимо перевести оплату – 800 рублей. Однако, после того, как деньги были переведены, телефон кондитера оказался выключенным. Горожанка обратилась в полицию.

Вскоре удалось установить и задержать подозреваемую. Ей оказалась 24-летняя жительница Барнаула. Она уже была судима за аналогичные преступления. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Ее подозревают и в других преступлениях.

Читайте также

Жительница Барнаула потеряла 40 тысяч рублей, поверив мошеннику. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU