Осталась без денег и торта: мошенница обманула жительницу Барнаула
Жительница Барнаула хотела заказать торт, но стала жертвой мошенницы.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, жительница Барнаула нашла в интернете объявление об изготовлении авторских тортов и написала продавцу. Девушка указала расчетный счет, на который необходимо перевести оплату – 800 рублей. Однако, после того, как деньги были переведены, телефон кондитера оказался выключенным. Горожанка обратилась в полицию.
Вскоре удалось установить и задержать подозреваемую. Ей оказалась 24-летняя жительница Барнаула. Она уже была судима за аналогичные преступления. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Ее подозревают и в других преступлениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU