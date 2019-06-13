2019-06-13T08:48:51+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула потеряла 40 тысяч рублей, поверив мошеннику

Дарья САВЕНКО
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Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».Фото: Дарья САВЕНКО
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Жительница Барнаула стала жертвой мошенников. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне горожанки пришло смс о том, что к ее банковской карте подключен автоплатеж. Девушка перезвонила на указанный в сообщении номер телефона. Там ей сообщили, что для отключения услуги необходимо произвести некоторые операции. Горожанка отправилась к ближайшему банкомату, где по указанию «сотрудника банка» произвела ряд операций. С ее карты списали 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гостям и жителям краевой столицы с просьбой не поддаваться на уловки мошенников. В случае поступления смс-сообщений с информацией о блокировке вашей карты, ни в коем случае не перезванивайте на указанный в смс номер. Номер круглосуточной «горячей линии» банка написан на обратной стороне вашей пластиковой карты, можете позвонить по нему и уточнить всю интересующую вас информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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