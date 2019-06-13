В Барнауле на время ремонта сетей перекроют участки улиц
В столице Алтайского края перекроют участки улиц. Причиной этого станет аварийная перекладка тепловой сети.
Так, перекрыты будут:
- проспект Комсомольский, в районе дома №29а по улице Гоголя, улица Мира поселок Центральный, в районе дома №18, с 22.00 14 июня до 21.00 16 июня;
- улица Кирова поселок Пригородный, в районе дома №14, с 22.00 21 мая до 21.00 23 мая;
- улица Жданова поселок Пригородный, в районе дома №18, улица 50 лет Алтая поселок Пригородный, в районе дома №19 по улице Жданова с 22.00 5 июля до 21.00 07 июля.
Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU