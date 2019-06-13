Железный аргумент: почему нам необходимы желесодержащие продукты

СЕГОДНЯ 06:14 2019-06-13T06:14:47+03:00

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Железо – это важнейший микроэлемент, принимающий участие в кроветворении, дыхании, окислительно-восстановительных реакциях и иммунобиологических процессах. Чрезвычайно важная роль железа в организме человека определяется тем, что железо входит в состав крови и более чем сотни ферментов.

Железо входит в структуру цитохромов, которые участвуют в процессах накопления энергии, выделяющейся во время заключительных этапов биологического окисления.

Благодаря железу клетки и ткани не только снабжаются кислородом. Железо вместе с тем защищает органы от вредного воздействия токсичной перекиси водорода, продуцирующейся белыми кровяными клетками – лейкоцитами. Лейкоциты впрыскивают перекись водорода в чужеродный микроорганизм, найденный ими в тканях или крови, а затем, так сказать, «пожирают» уничтоженного «чужака». Так работает иммунная защита человеческого организма. И не было бы в этом ничего негативного, если бы избыток перекиси водорода не вредил и собственным тканям организма. Избыток же перекиси водорода нейтрализуется специальным защитным ферментом – каталазой. В каталазе содержится железо, в присутствии которого молекулы перекиси водорода расщепляются на кислород и воду.

Наличие достаточного количества железа в пище — непременное условие здорового образа жизни. Обращаем Ваше внимание, что специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования кормов, продуктов, воды, почвы на содержание железа методом ИСП-ОЭС на спектрометре Optima 7300 DV.

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ИСТОЧНИК KP.RU