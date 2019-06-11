2019-06-11T05:46:20+03:00
Общество

На этой неделе открываются прямые рейсы из Барнаула в Крым

Дарья САВЕНКО
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С 15 июня из Барнаула можно будет улететь в Симферополь – авиакомпания «ИрАэро» открывает прямые рейсы. Открытие нового южного направления связано с ростом спроса в летний период на поездки в Крым.

Как рассказали в авиакомпании, вылеты из столицы Алтайского края будут осуществлять по субботам в 6 часов, обратные рейсы - по четвергам. Минимальная цена билета в одну сторону – 17 тысяч рублей. Выполняться рейсы будут на Superjet 100. Помимо Симферополя «ИрАэро» также выполняет рейсы в Анапу и Сочи.

Билеты на рейсы «Барнаул - Симферополь - Барнаул» уже в продаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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