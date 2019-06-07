2019-06-06T13:09:08+03:00
Общество

Из Барнаула можно напрямую улететь в Крым и Краснодар

Аэропорт открыл несколько новых летних рейсов
Анна СЕМИНА
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Воздушная гавань перешла на летний график работы и в его расписании появились дополнительные рейсы и новые направления.Воздушная гавань перешла на летний график работы и в его расписании появились дополнительные рейсы и новые направления.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский аэропорт перешел на летний график работы и в его расписании появились дополнительные рейсы и новые направления. Например, теперь из краевой столицы можно напрямую без пересадок можно улететь на юга.

Буквально пару дней назад из Барнаула свой первый прямой рейс в Симферополь совершил борт авиакомпании Nordwind. Боинг 737-800 все лето будет летать между городами по вторникам. Вылет из столицы Алтайского края в 5.30 утра, а возвращение в 3.30 ночи. Причем билеты еще есть в продаже. В одну сторону – от 13358 рублей.

По ежегодной традиции открыто и авиационное сообщение с курортами Краснодарского края. В Сочи можно улететь по средам и субботам. Самолеты из наших краев отправляются в 8.35, а возвращаются в 19.05. В том случае, если Олимпийский город вам не интересен, можно полететь на отдых в Анапу. Рейс выполняется один раз в неделю по вторникам. Вылет из Барнаула в 6.50, обратное прибытие в 17.40. Билеты можно приобрести на сайте компании «ИрАэро».

Помимо этого все лето из Барнаула отправляются чартерные самолеты на популярные заграничные курорты – Камрань и Анталью.

Для тех же, кто предпочитает другие направления, отправиться в которые можно только через Москву, тоже есть новости: авиакомпания «Уральские авиалинии» добавила второй рейс в столицу по воскресеньям. Вылеты в 9 утра. Первый состоится уже 16 июня.

Также в летнем расписании аэропорта появились рейсы в Сургут. Улететь можно с авиакомпанией «ЮтЭйр» раз в неделю по воскресеньям. Вылет из Барнаула в 20.30, возвращение - в 19.40. Билет на одного человека в одну сторону от 6185 рублей. Расписание действует до 1 сентября.

Популярностью пользуется у барнаульцев и отдых на Байкале. Так что, по словам представителей перевозчика - авиакомпании «ИрАэро», в ближайшее время добавится еще один самолет до Иркутска. Сейчас же рейсы выполняются четыре раза в неделю – по понедельникам, вторника, четвергам и субботам.

А еще из Барнаула этим летом можно будет улететь в Казань, Красноярск, Томск и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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