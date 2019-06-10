Военные перекроют автодорогу «Сибирский – Косиха»
В ночь с 10 на 11 июня военные перекроют дорогу, соединяющую «Сибирский – Косиха». Связано это с плановым движением военных колонн.
Так, автодорога «н.п. Сибирский – а/д Р-256 – н.п. Косиха» будет перекрыта для автомобилистов 11 июня с 3:40 до 7:40. Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU