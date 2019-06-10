Военные перекроют автодорогу «Сибирский – Косиха»

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-10T08:31:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 10 на 11 июня военные перекроют дорогу, соединяющую «Сибирский – Косиха». Связано это с плановым движением военных колонн.

Так, автодорога «н.п. Сибирский – а/д Р-256 – н.п. Косиха» будет перекрыта для автомобилистов 11 июня с 3:40 до 7:40. Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать свой маршрут.

Читайте также

В Барнауле на участке улицы Партизанской запретят парковку

В столице Алтайского края запретят стоянку автомобилей на одном из участков по улице Партизанской.

На алтайской трассе случилось ДТП с летальным исходом

В вечернее время на 110 километре трассы Мартыново-Тогул-Залесово 34-летний мужчина выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21099, которым управляла 43-летняя женщина (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU