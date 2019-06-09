На алтайской трассе случилось ДТП с летальным исходом

СЕГОДНЯ 08:09 2019-06-09T08:09:40+03:00

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В субботу, 8 июня произошла серьезная авария на заринской трассе с летальным исходом.

В вечернее время на 110 километре трассы Мартыново-Тогул-Залесово 34-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и буквально впечатал «морду» ВАЗ-21099, которым управляла 43-летняя женщина.

Из-за аварии пассажир отечественного автомобиля, 51-летняя женщина, скончалась на месте происшествия, не дождавшись врачей скорой помощи. ВАЗ-21099 из-за столкновения развернуло на 180 градусов и вынесло на полосу встречного движения.

Водителям обоих автомобилей, а также еще одному пассажиру отечественного автомобиля оказана медицинская помощь. Участники аварии получили травмы разной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД уже проводят проверку, выясняются все обстоятельства, связанные с ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU