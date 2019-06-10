В Барнауле на участке улицы Партизанской запретят парковку
В столице Алтайского края запретят стоянку автомобилей на одном из участков по улице Партизанской.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, действовать новое ограничение будет участка от проспекта Ленина до здания №69 по улице Партизанской. Ставить там автомобили на стоянку нельзя будет только по нечетной стороне.
- Это требуется для обеспечения пропускной способности улицы Партизанской и работы техники, обслуживающей автомобильные дороги, - отметили в пресс-службе.
Знаки начнут действовать со вторника, 11 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU