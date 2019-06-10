В Алтайском крае может появиться новая автомагистраль

СЕГОДНЯ 03:38 2019-06-10T04:04:27+03:00

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В Алтайском крае могут построить автомагистраль, соединяющую Абакан и Бийск. Об этом стало известно после того, как было подписано Соглашения между правительствами Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасия.

- Идея строительства автотранспортного входа от Абакана до Бийска существует уже давно, около 15 лет. Она подразумевает улучшение, усиление транспортных связок наших регионов, а значит, и экономических связок. Регионы получат качественную дорожную инфраструктуру. За этим проектом - перспективы социально-экономического развития каждого из субъектов автотранспортной дороги, - отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в соответствии с майскими указами президента России, реализация Соглашения позволит направить совместные усилия на развитие экономики внутри государства.

- Эта дорога позволит нашим жителям общаться, приезжать друг к другу в гости, участвовать во всех экономических, культурных, спортивных проектах. Это станет мощным толчком к развитию наших регионов, - отметил Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU