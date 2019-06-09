В Барнауле вновь произошло крупное ДТП с участием BMW

СЕГОДНЯ 05:19 2019-06-09T05:19:42+03:00

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Ночью 9 июня в Барнауле произошло опасное ДТП, виновником которого, предположительно, является водитель автомобиля BMW X5. Авария случилась в окрестностях поселка Силикатный.

Об аварии сообщили очевидцы в интернет сообществе Barnaul22. Они утверждают, что водитель BMW был в нетрезвом состоянии. Свидетели аварии предполагают, что водитель BMW X5 планировал обгон, но не рассчитал расстояние и врезался лоб в лоб в белую иномарку. Не успев отреагировать, сразу же в заднюю часть белой иномарки въехал Nissan Cube.

Нескольких пострадавших увезли на экипажах скорой помощи, всем оказана медицинская помощь. Официальной информации о аварии пока нет.

Напомним, что владельцы BMW в Барнауле довольно часто становятся участниками серьезных ДТП. Одному из них, Александру Руденко, 7 июня суд ужесточил наказание за аварию с многочисленным летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU