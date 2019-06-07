Три самолета из Москвы не смогли сесть в Барнауле из-за тумана

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-07T08:15:39+03:00

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Три самолета из Москвы не смогли приземлиться в барнаульском аэропорту имени Германа Титова в пятницу, 7 июня. Причиной стала плохая видимость из-за сильного тумана рано утром.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Барнаул», три москвоских борта были отправлены в аэропорт Толмачево в Новосибирске.

Специалист по связям с общественностью международного аэропорта Баранула Юлия Шлыкова пояснила, после того, как погодные условия нормализовались, воздушные судна вернулись в изначальный пункт назначения.

Рейс из Шереметьево приземлился в барнаульском аэропорту в 9.11, из Домодедово авиакомпании «Уральские Авиалинии» в 10.15, из Домодедово авиакомпании «Глобус» в 10.02.

Напомним, ранее мы писали, что барнаульский аэропорт перешел на летний график работы и в его расписании появились дополнительные рейсы и новые направления.

ИСТОЧНИК KP.RU