2019-06-03T14:03:00+03:00
Происшествия

Бухгалтер из администрации Новоалтайска отправится под суд

Дарья САВЕНКО
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Экс-главбух начисляла себе более высокую зарплату.Экс-главбух начисляла себе более высокую зарплату.Фото: из архива КП
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Экс-главбух одного из комитетов администрации Новоалтайска обвиняется в присвоении денег и служебном подлоге.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, занимая должность главбуха, женщина начисляла себе более высокую зарплату. Деньги зачислялись ей на счет, и она тратила их по своему усмотрению. С начала 2015 и по конец 2017 года она присвоила себе более 250 тысяч рублей. Кроме того, за деньги комитета она погашала свои личные долги по исполнительным листам на общую сумму более 48 тысяч рублей.

Свою вину она признала и пояснила, что делала это из-за тяжелого материального положения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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