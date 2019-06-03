Жительница Барнаула поверила лже-сотруднице банка и потеряла 41 тысячу рублей
Жительница Барнаула потеряла крупную сумму денег, поверив мошенникам.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в полицию обратилась жительница Барнаула, которая рассказала, что ее обманули. Ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Она пояснила, что банковская карта горожанки заблокирована. Для ее разблокировки нужно назвать номер карты и код из смс-сообщения. Женщина сказала данные, а после с ее карты списались более 41 тысячи рублей.
После звонка на «горячую линию» банка, оказалось, что ей не звонили сотрудники и карта не блокировалась.
Сотрудники полиции убедительно просят не говорить данные банковских карт незнакомым, даже если они представляются сотрудниками банка или работниками социальных служб.
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ИСТОЧНИК KP.RU