2019-06-03T09:24:23+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула поверила лже-сотруднице банка и потеряла 41 тысячу рублей

Дарья САВЕНКО
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Женщина сказала данные, а после с ее карты списались более 41 тысячи рублей.Женщина сказала данные, а после с ее карты списались более 41 тысячи рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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Жительница Барнаула потеряла крупную сумму денег, поверив мошенникам.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в полицию обратилась жительница Барнаула, которая рассказала, что ее обманули. Ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Она пояснила, что банковская карта горожанки заблокирована. Для ее разблокировки нужно назвать номер карты и код из смс-сообщения. Женщина сказала данные, а после с ее карты списались более 41 тысячи рублей.

После звонка на «горячую линию» банка, оказалось, что ей не звонили сотрудники и карта не блокировалась.

Сотрудники полиции убедительно просят не говорить данные банковских карт незнакомым, даже если они представляются сотрудниками банка или работниками социальных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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