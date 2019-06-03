Жительница Барнаула поверила лже-сотруднице банка и потеряла 41 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-03T09:24:23+03:00

Женщина сказала данные, а после с ее карты списались более 41 тысячи рублей. Фото: Дарья САВЕНКО

Изменить размер текста: A A

Жительница Барнаула потеряла крупную сумму денег, поверив мошенникам.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в полицию обратилась жительница Барнаула, которая рассказала, что ее обманули. Ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Она пояснила, что банковская карта горожанки заблокирована. Для ее разблокировки нужно назвать номер карты и код из смс-сообщения. Женщина сказала данные, а после с ее карты списались более 41 тысячи рублей.

После звонка на «горячую линию» банка, оказалось, что ей не звонили сотрудники и карта не блокировалась.

Сотрудники полиции убедительно просят не говорить данные банковских карт незнакомым, даже если они представляются сотрудниками банка или работниками социальных служб.

Читайте также

Три миллиардера живут в Алтайском крае

Четыре жителя региона задекларировали более 500 млн рублей, а о доходе более 1 млрд рублей заявили три налогоплательщика (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU