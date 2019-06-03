До +30 градусов: В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-03T11:36:42+03:00

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С 4 по 6 июня в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ключевском и Волчихинском районах.

Спасатели просят не оставлять в местах отдыха непотушенные костры и окурки, не оставлять горящий огонь без присмотра, а около дачных участков не сжигать траву. Если вы увидели пожар, то попробуйте потушить его своими силами – иногда для этого достаточно затоптать пламя. Однако, если оно большое, то необходимо позвонить в МЧС по телефону 101.

Отметим, что в ближайшие три дня воздух в Алтайском крае будет прогреваться до +26…+30 градусов. При этом, ожидается дождь, гроза, град и ветер до 18-23 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU