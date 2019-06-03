2019-06-03T11:36:42+03:00
Происшествия

До +30 градусов: В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность

Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность.В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность.Фото: Дарья САВЕНКО
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С 4 по 6 июня в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ключевском и Волчихинском районах.

Спасатели просят не оставлять в местах отдыха непотушенные костры и окурки, не оставлять горящий огонь без присмотра, а около дачных участков не сжигать траву. Если вы увидели пожар, то попробуйте потушить его своими силами – иногда для этого достаточно затоптать пламя. Однако, если оно большое, то необходимо позвонить в МЧС по телефону 101.

Отметим, что в ближайшие три дня воздух в Алтайском крае будет прогреваться до +26…+30 градусов. При этом, ожидается дождь, гроза, град и ветер до 18-23 метров в секунду.

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Во вторник, 4 июля 2019 года, в Барнауле ожидается теплая погода с дождем (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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