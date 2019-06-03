Погода на 4 июня 2019 года в Барнауле: +23 градуса и дождь

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-03T09:57:11+03:00

В Барнауле ожидается теплая погода с дождем. Фото: Дарья САВЕНКО

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Во вторник, 4 июля 2019 года, в Барнауле ожидается теплая погода с дождем.

По данным синоптиков, предстоящей ночью столбик термометра в краевой столице покажет +9…+11 градусов, небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +21…+23 градуса, в первой половине дня небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью +8…+13, местами в северных районах до +3 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +21…+26. В дневные и ночные часы отдельных районах небольшой дождь, гроза, ветер северо-западный 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду

С 4 по 6 июня местами по Алтайскому краю сохраняется высокая пожароопасность – четвертый класс горимости, в Ключевском, Волчихинском районах чрезвычайная пожароопасность – пятый класс горимости.

ИСТОЧНИК KP.RU