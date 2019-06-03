Три миллиардера живут в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 08:26 2019-06-03T09:16:59+03:00

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В Алтайском крае подвели предварительные итоги декларационной кампании-2019. Согласно этим данным, четыре жителя региона задекларировали более 500 млн рублей, а о доходе более 1 млрд рублей заявили три налогоплательщика.

Всего в 2018 году налогоплательщики региона подали 81,4 тысячи деклараций о доходах физических лиц, что на 12% больше, чем годом ранее. Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет, составила 248 млн рублей. Доходы свыше 1 млн рублей заявили 5,4 тысячи плательщиков, от 1 до 10 млн рублей – 5,1 тысяч человек, более 10 млн рублей – 228 налогоплательщиков и доход свыше 100 млн – 38.

Правом на социальные налоговые вычеты воспользовались 14,2 тысячи налогоплательщиков. Имущественные налоговые вычеты заявили 50 тысяч налогоплательщиков, в связи с уплатой процентов по кредитам и займам – 12 тысяч жителей края и инвестиционные вычеты – 508 налогоплательщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU