Торговые центры Барнаул 1 июня устроят праздники для ребятни

СЕГОДНЯ 04:38 2019-05-31T04:39:31+03:00

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1 июня в торговых центрах Индустриального района Барнаула пройдут празднички в честь Дня защиты детей.

Так, в ТЦ «24-й сезон» с 16.00 до 18.00 состоятся мастер-классы с призами от сказочных героев (Павловский тракт, 134).

На парковке ТРЦ «Праздничный» в течение дня будет проходить чемпионат по автозвуку и тюнингу АНТ Евразия 2019. Там будут и гоночные площадки для детей на специальной профессиональной мини-трассе. На другой площадке можно будет почувствовать себя автодизайнером и посоревноваться в замене колес на уменьшенной копии гоночного болида, (ул. Балтийская, 16).

У ТЦ «Кристалл» с 12.00 до 14.00 пройдет программа «Вместе весело шагать!». На территории центра откроют новую детскую площадку. Гостей ждут «расколбасное шоу», зажигательный флешмоб, конкурсы, танцы, аниматоры, ростовые куклы (ул. Балтийская, 23).

В ТРЦ «Весна» праздник пройдет с 12.00 до 15.00 часов. Для детей организуют фотосессию с животными контактного зоопарка и встречу со сказочными героями. В программе - веселые игры и призы (ул. Малахова, 86в), сообщили в администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU