Программа Дня защиты детей – 2019 в Барнауле

Парк «Центральный»

Адрес: пр. Социалистический, 11

Вход свободный

Парк культуры и отдыха «Центральный» приглашает на праздничную программу «Солнечное лето!». С 10.00 до 16.30 гостей ждут выставки, игровые, концертные программы, шоу и мастер-классы.

Изюминкой праздника станут открытые соревнования по игре «Классики». К участию в чемпионате приглашаются все желающие любого возраста. Команды будут формироваться по росту. Отборочные соревнования пройдут одновременно на десяти полях. Регистрация участников начнется в 10.00, соревнования в 11.00. Награждение победителей пройдет на главной сцене праздника в 15.00.

Также 1 июня в парке прямо на берегу реки Барнаулки специалисты центра допобразования «Память» Пост №1 Барнаула» организуют туристскую полосу препятствий, на площадке также пройдет показательная сборка и разборка автомата.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» проведут обучающий квест для детей по моделям поведения в экстренной ситуации. Наиболее отличившимся участникам будут выданы дипломы «эксперта безопасности».

Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут проведены мастер-классы, турнир по бочче (игра на точность), игротеки.

По традиции в этот день пройдет «Хоровой форум» и состоится краевой турнир по шахматам среди школьников начальных классов. В концертных программах примут участие лучшие детские творческие коллективы города.

Полная программа праздника:

10.00 - 11.00 - Концерт «Барнаул – город для детей. 2019»

10.00 - 16.30 - Творческие мастер-классы

11.00 - 14.00 - Турнир по шахматам среди школьников (регистрация с 10.00)

11.00 - 12.00 - Программа от театра песни «Фа-Соль»

11.00 - 14.00 - Краевой чемпионат по игре «Классики» (регистрация с 10.00)

12.00 - 13.00 - Вокальное выступление «Хоровой форум»

13.00 - 17.00 - Праздничная программа от Алтайского технического университета (игры, эстафеты, квесты, фотозона)

13.00 -15.15 - Праздничная программа «Цирк и не только»: игры, конкурсы, номера оригинального жанра

15.15 - 15.45 - Мыльное и азотное шоу

15.45 - 16.30 - Выступление инструментальной капеллы «КамерАнс» Государственной филармонии Алтайского края.

Парк «Лесная сказка»

Адрес: ул. Энтузиастов, 10в

1 июня в 12.00 состоится грандиозное празднование Дня защиты детей под названием «Вселенная детства» от Сибирской медиагруппы и парка «Лесная сказка». Гостей ждет увлекательное путешествие по планетам Сладостей, Мультфильмов, Сказок, Игрушек, Музыки. Конечно же, не обойдется без конкурсов и подарков! Весь день для посетителей парка будут работать различные фотозоны, игровые зоны. Вход свободный.

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: пр. Ленина, 152в

Вход свободный

День защиты детей в парке «Солнечный ветер» будут праздновать целых два дня – 1 и 2 июня. Ребятишек ждет настоящий праздник с конкурсами и подарками!

1 июня

12.00 – Открытие праздничной программы. Приветствие гостей.

12.00-13.00 – Праздничная концертно-игровая программа от коллективов Октябрьского района.

15.00-18.00 – Выступление движения «Поколение». Более 40 лучших номеров от творческих коллективов: театра песни «Альтон», вокальной студии «Мелодия», школы вокала «Лада», детского шоу-балета «Flesh», хореографических коллективов «Акварель» и «Непоседы».

С 12.00 - работа площадок по мастер-классами от хобби-маркета Hand Mad.

Также 1 июня в парке пройдет познавательный квест для детей от 5 лет на тему «Что делать, если ты потерялся в лесу?» от поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

2 июня

12.00 - Праздничная вокальная программа от школы музыки и вокала «Виртуозы».

12.00 - Интерактивная игровая программа «Скоморошина».

Площадка рядом с Театром Драмы

Адрес: ул. Молодежная, 15

1 июня там состоится IV фестиваль «Алтайский край - территория счастливого детства!». Праздник будет проходить с 11.00 до 17.00. Для детей подготовили празднично-игровую программу с участием детских коллективов, мастер-классы, конкурсы, викторины и спортивный флэш-моб.

А родители тем временем смогут ознакомиться с товарами для детей, которые представят алтайские производители. Это предприятия, которые выпускают одежду для детей, школьную форму, обувь, мебель, и т.д.

ГМИЛИКА: мастер-классы и фотосесси

Адрес: ул. Л.Толстого, 2

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая подготовил несколько программ к международному Дню защиты детей.

1 июня

13.00-14.00 - мастер-класс «Красна птица опереньем», на котором научат изготовлению нитяной птицы-сувенира.

15.00 -16.00 - программа для детей «Кличка куклы балаганной. Петрушка и его театр» на мини-выставке «Истории Домовенка».

3 июня

11.00 - встреча-фотосессия «Наши верные друзья - собаки». Пока одни фотографируются с собаками, другие смогут поучаствовать в мастер-классе по художественной вырезке из бумаги.

Художественный музей: праздник лета

Адрес: ул. Максима Горького, 16

1 июня в 10.00 в музее пройдет праздничное мероприятие «Встретим лето весело», которое пройдёт под девизом: «Творим, играем, отдыхаем в музейной сказочной стране!» Гостей праздника ждёт знакомство с музеем, увлекательные экскурсии по выставкам, игровая фольклорная программа «Ты игра наша веселая». Интерактивная программа «Посмотри, какое чудо!» расскажет о народных промыслах и покажет красоту хохломской и городецкой росписи, матрешки, глиняной игрушки, гжельской керамики и других экспонатов.

Барнаульский планетарий

Адрес: пр. Сибирский, 38

1 июня в 12.00 в планетарии пройдет праздник «Звездное лето», главным героем которого станет Звездочет. Для детей пройдут игры, викторины, наблюдения Солнца, и даже «космическая мастерская».

В звездном зале в этот день детей ждут увлекательные космические путешествия и сладкие сюрпризы!

Расписание полно купольных программ на 1 июня:

11.00- Солнечная система, 6+

13.00 - На голубой планете, 6+

15.00 - Солнце. Наша живая звезда, 6+

Цена билета: детский - 80 руб, взрослый - 100 руб.