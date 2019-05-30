2019-05-30T10:37:38+03:00
Общество

Жителей Алтайского края обязали убирать за своими животными

Дарья САВЕНКО
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Выгуливать любимцев можно только в местах, где это разрешено.Выгуливать любимцев можно только в местах, где это разрешено.Фото: Дарья САВЕНКО
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На тридцать второй сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания, которая состоялась 30 мая, были приняты поправки в правила, которые регулируют обязанности владельцев домашних животных.

Теперь при выгуле животное не может свободно бегать через дорогу, находиться в лифтах, подъездах, а также во дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках. В местах и на территориях общего пользования необходимо убирать продукты жизнедеятельности животного. Помимо этого, выгуливать любимцев можно только в местах, где это разрешено, а владелец должен обеспечивать безопасность граждан, животных, сохранность имущества физических и юридических лиц;

При выгуле домашних животных также не допускается повреждение или уничтожение зеленых насаждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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