2019-05-30T09:34:06+03:00
Экономика

Зарплаты подрастут: Доход бюджета Алтайского края превысил 101 млрд рублей

Дарья САВЕНКО
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Расходы составят 111 миллиардов 463 миллиона рублей.Расходы составят 111 миллиардов 463 миллиона рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания утвердили поправки в краевой бюджет на 2019 год – его объем увеличен на 755 миллионов рублей и составит 101 миллиард 397 миллионов рублей.

Безвозмездные поступления составят 48 миллиардов 788 миллионов рублей. При этом расходы составят 111 миллиардов 463 миллиона рублей, что на 5 миллиардов 589 миллионов рублей превышает ранее утвержденные объемы.

Деньги будут направлены на:

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, подпадающих под действие указов Президента России – 1,5 миллиарда рублей;

– на проведение энергоэффективных работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований – 951 миллион рублей;

– на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 476 миллионов рублей;

– краевая адресная инвестиционная программа для выполнения условий долевого участия Алтайского края – 400 миллионов рублей;

– поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов и другие – 250 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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