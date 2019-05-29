2019-05-29T06:34:37+03:00
Общество

На трассе Барнаул-Новосибирск укладывают тонкослойное защитное покрытие

Дарья САВЕНКО
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В настоящий момент дорожники работают на трассе Р-256 «Чуйский тракт».В настоящий момент дорожники работают на трассе Р-256 «Чуйский тракт».Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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На федеральных дорогах в Алтайском крае начался ремонт – в настоящий момент дорожники работают на трассе Р-256 «Чуйский тракт» около поселка Сибирский.

Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай», там укладывают тонкослойное защитное покрытие. Это позволит уберечь от разрушения нижние слои дорожной одежды и повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги.

Аналогичные работы проводят на трассе А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» в Топчихинском районе. На участках в Шипуновском и Поспелихинском районах кроме покрытия приведут в порядок обочины и заменят сигнальные столбики. В последнем районе также капитально отремонтируют покрытие, обновят водопропускные трубы и дорожные знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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