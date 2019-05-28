«Пункт назначения»: На алтайской трассе арматура пробила лобовое стекло легковушки

Во вторник, 28 мая, на одной из алтайских трасс проигрался сюжет известного фильма «Пункт назначения», только лишь с одной разницей - в лобовое стекло автомобиля прилетело не бревно, а арматура.

Видео, по словам автора, было снято на трассе Тальменка-Барнаул. Ролик за пару часов стал вирусным. За кадром водитель признается, что у него сегодня второй день рождения, так как арматура, «прилетевшая» ему в лобовое стекло, прошла буквально в сантиметре от головы и застряла в подголовнике.

- Фух, как я увернулся-то? Арматура прилетела! Дааа. У кого-то сегодня День пограничника, а у меня, по ходу, второй день рождения, - говорит мужчина, вынимая из стекла металлический прут.

Тут же под опубликованным в разных социальных сетях видео начали появляться десятки сообщений. Кто-то поздравлял мужчину с днем рождения, кто-то сочувствовал ему и желал поскорее забыть все произошедшее, как страшный сон.

Арматура "прилетела" в лобовое стеклоФото: скриншот видео

- Точно с днем второго рождения. В рубашке родился. Сразу подумала, хорошо, что у меня машина с правым рулём... Везунчик. Стрела Амура. Мужик, в церковь езжай, - закидали сообщениями пользователи интернета.

Однако нашлись и скептики, которые в пух и прах разбили «идею» всего ролика. Сомнения появились тогда, когда стало известно кто именно загрузил видео. Им оказался предприниматель, занимающийся заменой автостекол. В итоге в социальных сетях разгорелся нешуточный спор.

Кто-то обратил внимание, что в целом лобовое стекло буквально изрешечено, но на панели нет ни единого осколка. Так же кто кто-то усомнился, что дело было именно на трассе Тальменка-Барнаул. Другие не поверили в истинность произошедшего из-за слишком спокойного тембра пострадавшего и траектории «полета» арматуры.

- Представить такую ситуацию в живую, нормальный человек не будет доставать телефон и сразу это все снимать на камеру! А по видео видно, что человек еще не вылезал из авто, в него прилетела арматура, и он сразу видео снимать! Ну и вишенка на торте тоже заметна: снятый чехол с подголовника! – пишет один из пользователей.

Арматура "прилетела" в лобовое стеклоФото: скриншот видео

Именно снятый с подголовника чехол стал главным спорным элементом, это при том, что на соседнем сиденье все в порядке.

- Я уже не рад что скинул это видео... Это видео скинул наш постоянный клиент, который приехал с дыркой в стекле и в подголовнике, сомневаться в правдивости его рассказа, лично у меня оснований нет, - парировал автор поста.

Впрочем, остается только догадываться действительно ли все произошло на самом деле или это выдумки предприимчивых бизнесменов.