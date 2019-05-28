2019-05-28T07:01:44+03:00
Общество

Около ТРЦ «Galaxy» и на улице Челюскинцев отключат светофоры

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 мая 2019 года, на четырех участках улиц в Барнауле временно отключат светофоры.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, это связано с плановыми ремонтными работами Барнаульской сетевой компании. Не работать светофоры будут с 13:00 до 17:00 по следующим адресам:

- пересечение улицы Челюскинцев с улицей Молодежной;

- пересечение улицы Челюскинцев с проспектом Строителей;

- проспект Строителей, 121;

- проспект Строителей, 54.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

Читайте также

На 17 улицах Барнаула ведутся дорожные работы

Дорожные рабочие в настоящий момент ремонтируют участки на 17 улицах краевой столицы. Всего в этом году планируют привести в нормативное состояние 33 участка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ирония судьбы по-алтайски: Пьяный парень вломился в чужую квартиру, думая, что это его
Заключенный умер на Алтае во время свидания
Более 150 многоквартирных домов отремонтируют в Алтайском крае
Алтай-Кокс организует детский отдых
Мать, лишенная родительских прав, сбежала с дочерью в неизвестном направлении
На Алтае всем селом спасали корову, которая чуть не утонула в луже
Музей Валерия Золотухина примет участие в международном фестивале
"За ВДВ!": В Барнауле автомобилист устроил разборки с водителем автобуса №35
Барнаульца будут судить за ложное сообщение о минировании
Парад премьер стартует в Алтайском театре драмы
Барнаульские девушки станцевали в образе француженок
Неизвестный водитель сбил 82-летнюю старушку и скрылся
Мост у села Николаевка строят в Алтайском крае
Алтайскую делегацию на Петербургском экономическом форуме возглавит Виктор Томенко
Друг, одолжи денег: жительница Барнаула попалась на уловку мошенника
Ведущие профессора Алтайского медуниверситета проведут бесплатный прием детей в клиниках вуза
Студенты АлтГТУ организуют праздничную программу для детей
Погода на 28 мая 2019 года в Барнауле: +23 градуса
На 17 улицах Барнаула ведутся дорожные работы
Почти 900 человек за неделю укусили клещи в Алтайском крае
Школьница получила сильные ожоги во время пожара
Алтайский борец стал призером международного турнира в Алмате
В Алтайском крае прошли гонки по драг-рэйсингу
Дефицит бюджета Алтайского края вырастет до рекордных размеров
Водитель иномарки врезался в газовую трубу
Бийчанин через объявление продает 3,5 метра змей