Около ТРЦ «Galaxy» и на улице Челюскинцев отключат светофоры

СЕГОДНЯ 07:00 2019-05-28T07:01:44+03:00

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Во вторник, 28 мая 2019 года, на четырех участках улиц в Барнауле временно отключат светофоры.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, это связано с плановыми ремонтными работами Барнаульской сетевой компании. Не работать светофоры будут с 13:00 до 17:00 по следующим адресам:

- пересечение улицы Челюскинцев с улицей Молодежной;

- пересечение улицы Челюскинцев с проспектом Строителей;

- проспект Строителей, 121;

- проспект Строителей, 54.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU