На 17 улицах Барнаула ведутся дорожные работы

СЕГОДНЯ 05:58 2019-05-28T05:58:37+03:00

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Дорожные рабочие в настоящий момент ремонтируют участки на 17 улицах краевой столицы.

Так, по улице Антона Петрова в границах улиц Попова и Солнечная Поляна ведутся работы по устройству дорожного покрытия, по улице Беляева и улице Георгия Исакова - работы по демонтажу и установке бордюрных камней. Верхний слой асфальта планируют положить на улице Герцена, а на улице Чайковского обустроить тротуары.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на улице Аносова идет демонтаж и установка бордюрных камней, устройство поребрика, на проспекте Сибирском - устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство тротуара. На проспекте Ленина идут работы по фрезерованию покрытия проезжей части и устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также работы ведутся на девяти улицах: Шукшина, Ленинградская, проспекта Коммунаров, Меланжевая, Льва Толстого, Рождественская, Изящная, Ковыльная, Берестовая. По всем улицам подрядчик полностью выполнил работы по фрезерованию покрытия проезжей части, в полном объеме установлен бордюрный камень по улице Льва Толстого. По улице Ленинградской выполняется демонтаж и установка бордюрных камней.

ИСТОЧНИК KP.RU