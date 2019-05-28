2019-05-28T05:58:37+03:00
Общество

На 17 улицах Барнаула ведутся дорожные работы

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дорожные рабочие в настоящий момент ремонтируют участки на 17 улицах краевой столицы.

Так, по улице Антона Петрова в границах улиц Попова и Солнечная Поляна ведутся работы по устройству дорожного покрытия, по улице Беляева и улице Георгия Исакова - работы по демонтажу и установке бордюрных камней. Верхний слой асфальта планируют положить на улице Герцена, а на улице Чайковского обустроить тротуары.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на улице Аносова идет демонтаж и установка бордюрных камней, устройство поребрика, на проспекте Сибирском - устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство тротуара. На проспекте Ленина идут работы по фрезерованию покрытия проезжей части и устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Также работы ведутся на девяти улицах: Шукшина, Ленинградская, проспекта Коммунаров, Меланжевая, Льва Толстого, Рождественская, Изящная, Ковыльная, Берестовая. По всем улицам подрядчик полностью выполнил работы по фрезерованию покрытия проезжей части, в полном объеме установлен бордюрный камень по улице Льва Толстого. По улице Ленинградской выполняется демонтаж и установка бордюрных камней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ирония судьбы по-алтайски: Пьяный парень вломился в чужую квартиру, думая, что это его
Заключенный умер на Алтае во время свидания
Более 150 многоквартирных домов отремонтируют в Алтайском крае
Алтай-Кокс организует детский отдых
Мать, лишенная родительских прав, сбежала с дочерью в неизвестном направлении
На Алтае всем селом спасали корову, которая чуть не утонула в луже
Музей Валерия Золотухина примет участие в международном фестивале
"За ВДВ!": В Барнауле автомобилист устроил разборки с водителем автобуса №35
Барнаульца будут судить за ложное сообщение о минировании
Парад премьер стартует в Алтайском театре драмы
Барнаульские девушки станцевали в образе француженок
Неизвестный водитель сбил 82-летнюю старушку и скрылся
Мост у села Николаевка строят в Алтайском крае
Алтайскую делегацию на Петербургском экономическом форуме возглавит Виктор Томенко
Около ТРЦ «Galaxy» и на улице Челюскинцев отключат светофоры
Друг, одолжи денег: жительница Барнаула попалась на уловку мошенника
Ведущие профессора Алтайского медуниверситета проведут бесплатный прием детей в клиниках вуза
Студенты АлтГТУ организуют праздничную программу для детей
Погода на 28 мая 2019 года в Барнауле: +23 градуса
Почти 900 человек за неделю укусили клещи в Алтайском крае
Школьница получила сильные ожоги во время пожара
Алтайский борец стал призером международного турнира в Алмате
В Алтайском крае прошли гонки по драг-рэйсингу
Дефицит бюджета Алтайского края вырастет до рекордных размеров
Водитель иномарки врезался в газовую трубу
Бийчанин через объявление продает 3,5 метра змей