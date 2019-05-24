В Алтайском крае стабилизировалась паводковая обстановка
В Алтайском крае стабилизировалась паводковая ситуация - вода ушла из пяти ранее подтопленых сел – Чарышское, Маралиха, Карпово-2, Краснощеково и Трусово.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на данный момент подтопленных приусадебных участков и домов на территории региона – нет. Вместе с тем, спасатели находятся в режиме повышенной готовности, работает оперативный штаб.
– Сохраняется вероятность роста уровня воды в реке Катунь в связи с осадками на территории Республики Алтай. Возможно достижение критических отметок с подтоплением низменных участков в Советском и Бийском районах края, – отмечают в пресс-службе.
В этих районах в настоящий момент находятся по 10 человек и по два плавсредства.
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ИСТОЧНИК KP.RU