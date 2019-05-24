2019-05-24T08:52:11+03:00
Происшествия

В Республике Алтай бушует стихия: автомобильные мосты смывает водой

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Республике Алтай бушует стихия: автомобильные мосты смывает водойВ Республике Алтай бушует стихия: автомобильные мосты смывает водойФото: предоставлено пресс-службой
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В Республике Алтай сохраняется сложная паводковая обстановка. Наиболее напряженная ситуация в Усть-Канском, Чойском, Онгудайском и Усть-Коксинском районах.

По данным главного управления МЧС России по Республике Алтай уровень воды в реке Чарыш в селе Усть-Кумир на четыре сантиметра превысил критическое значение. В зоне подтопления оказались несколько домов, в которых проживают 22 человека.

Из-за повреждения автомобильного моста без транспортного сообщения остаются села Талица и Санаровка. В течение двух дней здесь проводились работы по устройству защитной дамбы и укреплению подъезда к автомобильному мосту. Здесь же была проведена расчистка от завалов под мостом автомобильной дороги Усть-Кумир – Талица.

Также есть сообщения о том, что частично размыло дамбу на реке Каракокша. На месте ведутся работы по отсыпке дамбы и ее укреплению бетонными плитами. В Уймене из-за подъема уровня воды на реке Уймень есть угроза подтопления населенного пункта. Работы по укреплению русла реки начнутся после спада воды.

В Онгудайском районе в селе Хабаровка частично разрушен автомобильный мост через реку Малый Ильгумень по ул. Южная. Отрезанным от транспортного сообщения осталась часть села, в которой находятся 20 домов. Ремонтные работы здесь начнутся после понижения уровня воды.

Помимо этого В Куладе подмыты подъездные пути автомобильного моста через реку Каракол в урочище Чирик-Таш, на стоянку проезда через мост нет, только по объездным путям. В Боочи подмыты подъездные пути автомобильного моста через реку Каракол на стоянку Сетерля, объездных путей на сегодня нет. Также размыт подъездной путь к автомобильному мосту на автодороге местного значения М. Яломан – Б. Яломан. Движение перекрыто, отрезано от сообщения село Большой Яломан. Сегодня администрация Онгудайского района доставит продукты питания на пять суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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