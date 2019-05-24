2019-05-24T11:22:38+03:00
Общество

Первый канал снял сюжет после жалоб барнаульцев на работу контактного зоопарка

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Первый канал снял сюжет после жалоб барнаульцев на работу контактного зоопаркаПервый канал снял сюжет после жалоб барнаульцев на работу контактного зоопаркаФото: Юлия ЕВГРАФОВА
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После многочисленных жалоб барнаульцев на работу передвижного контактного зоопарка из Санкт-Петербурга, на проблему обратили внимание журналисты Первого канала, которые сняли об этом сюжет.

Прежде всего, возмущение барнаульцев вызвало то, в каких условиях содержали животных в контактном зоопарке. Невооруженным глазом было видно, что многие питомцы больны и искалечены. Они находились в узких клетках. При этом зверей плохо кормили.

Барнаульские защитники животных требуют закрыть передвижной контактный зоопарк из Петербурга.YouTube

– Они все требуют лечения, все замученные. Животные там живут, чтобы выжить, это хлеще, чем естественный отбор, – прокомментировал Первому каналу ветеринарный врач Артем Кучер.

Также телевизионщики обратились за комментарием к директору барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергею Писареву. Он рассказал свою грустную историю на эту тему:

– Вот такой же у нас был макак Василий. Начал отгрызать себе конечности, он приехал к нам из контактного зоопарка. Мы пытались его спасти, давали успокоительное, но нервная система была настолько разрушена, что он покончил жизнь самоубийством.

На сегодняшний день известно, что петербургский контактный зоопарк делает второй круг по России. Эта выставка принадлежит индивидуальному предпринимателю. У него всего 14 таких контактных зоопарков, условия везде одинаковые.

К счастью, уже со следующего года вступят новые поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Гастролирующие контактные зоопарки будут под особым надзором или вовсе под запретом. Владельцев зверинцев обяжут получить лицензию и установить животным домики для укрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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