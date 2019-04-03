Обезьяна без пальца, у павлина сломан хвост: жительница Барнаула пожаловалась на приезжую зоовыставку

Неравнодушная жительница Барнаула Ольга Хопкова, которая год назад спасала измазанных в мазуте лебедей, забила новую тревогу. По ее словам, обитатели передвижной зоовыставки «Джуманджи» из Санкт-Петербурга, которая на месяц расположилась в ТЦ Арена, выглядят очень больными и измученными.

- Ужас, что там творится, без слез на животных не посмотришь, - взволнованно рассказывает Ольга. - Маленькая обезьянка почти не открывает глаза и не встает. У павлина обломан хвост, и он тоже почти не шевелится, как будто его напоили лекарством. У попугая выдран клок перьев. Вторая обезьянка без пальца, у нее разбита правая бровь, на мордочке многочисленные раны. Когда спросила у сотрудника, что с ней, сказал, это следы от абсцессов, а палец откусил мангуст, - говорит зоозащитница.

Обитатели "Джуманджи"Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Возмущение у жительницы Барнаула вызвало и поведение некоторых посетителей «Джуманджи». Большое внимание детей привлекает центральный вольер с кроликами. Желая сделать памятные фото, они хватают ушастых четвероногих за шею, лапы и живот. Как рассказывает женщина, один из кроликов упал на бетонный пол, когда пытался вырваться из цепких рук мальчика. Но на это не обратили внимания ни родители ребенка, ни работники зоовыставки.

Обитатели "Джуманджи"Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Когда женщина подошла к стенду с лицензией и стала задавать вопросы сотрудникам, кассир сорвала со стены бумаги и побежала за подмогой. Чуть позже Ольгу в грубой форме попросили покинуть выставку.

Корреспондента «Комсомолки» сотрудники «Джуманджи» тоже встретили не радостно. Администратор Павел уверял, что их выставка уже несколько лет занимает первое место среди передвижных контактных зоопарков. За пять лет работы на них жаловались 3 раза и все бесполезно. Мол, придраться не к чему - животные привиты и на руках есть все необходимые документы.

Обитатели "Джуманджи"Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

- Это ни в какие рамки не лезет! Спугивают нам посетителей. Эта зоозащитница пришла и поставила всем животным смертельные диагнозы, устроила тут скандал. Мы когда животных покупаем, ставим на ветеринарный учет, делаем все анализы. После того, как выставка заканчивается, выезжаем в поля, в течение трех дней мы там разбиваем лагерь. Каждое животное отдыхает. Если это зима, то отправляемся в санаторий. Все это также заключено в ветсвидетельстве, - говорит администратор Павел.

Работник зоовыставки также заверил, что все животные чувствуют себя нормально, а обезьяне уже больше 20 лет и ее уже покупали без одного пальца. По его словам, потеряла она его в дикой природе.

Обитатели "Джуманджи"Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Кстати, на передвижной контактной выставке побывал и ведущий ветеринарный врач по Барнаулу Дмитрий Ильин. Он заверил, что животных осмотрел, на них есть все необходимые документы, поставлены прививки.

- Могу сказать, что инфекционных и паразитарных заболеваний у животных не выявлено, - сказал ветеринар

А по поводу условий содержания дал понять, что этот вопрос не в его компетенции.