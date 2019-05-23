2019-05-23T15:27:08+03:00
Общество

Жители некоторых районов Бийска могут получить горячую воду в конце мая

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Жителям некоторых районов Бийска дадут горячую воду к 29 мая. Остальные бийчане получат воду к 5 июня, сообщил «Бийский Рабочий» со ссылкой на теплоэнергетиков местного отделения СГК.

22 мая в Бийске завершились гидравлические испытания. В результате испытаний было выявлено 109 дефектов на теплосетях: 35 на магистральных и 74 на квартальных. 23 мая энергетики устранили 29 дефектов. Остальные работы планируют закончить до начала июня, после чего горячая вода должна вернуться в дома бийчан. Там, где порывов не выявлено или повреждения уже устранены, подавать воду начнут к 29 мая.

Как пояснили в теплосетевом подразделении компании, изначально ремонт проведут на тех участках, дефекты на которых не позволяют подключить к водоснабжению сразу по несколько десятков домов.

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Как рассказал директор Барнаульской теплосетевой компании (БТСК) Александр Гросс, 22 повреждения их них было на внутриквартальных тепловых сетях, а 26 - на магистральных трубопроводах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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