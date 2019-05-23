Свыше 150 повреждений нашли на сетях Барнаульской ТЭЦ-3

23 Май 12:46 2019-05-23T12:46:13+03:00

С 17 июня по 26 июня испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2. Фото: Дарья САВЕНКО

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156 повреждений обнаружили на сетях во время гидравлических испытаний теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3.

Как рассказал директор Барнаульской теплосетевой компании (БТСК) Александр Гросс, 22 повреждения их них было на внутриквартальных тепловых сетях, а 26 - на магистральных трубопроводах.

– На сегодняшний день работники предприятия уже заменили 2327 погонных метров трубопровода, 405 единиц запорной арматуры, 28 насосов, – сказал Гросс.

Работы планируют завершить до 6 июня. На некоторых участках запуск горячего водоснабжения возможен раньше.

Отметим, что с 17 июня по 26 июня испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2, ремонтные работы начнутся с 27 июня и продлятся до 10 июля. За этот период энергетики обследуют порядка 500 км тепловых сетей.

Справка КП

В контур ТЭЦ-2 попадают дома в границах: улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова. В центральной части Барнаула в эти дни горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная. В Центральном районе будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.

ИСТОЧНИК KP.RU