В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку автомобилей

23 Май 14:30 2019-05-23T14:30:13+03:00

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С 11 июня на участке улицы Партизанской в Барнауле запретят стоянку автомобилей. По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, данные меры будут приняты для обеспечения пропускной способности улицы и работы техники, которая обслуживает дороги.

В пресс-центре городской администрации сообщили, что запрещающие знаки будут установлены по нечетной стороне улицы Партизанской на участке от проспекта Ленина до здания №69 по улицы Партизанской.

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ИСТОЧНИК KP.RU