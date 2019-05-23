2019-05-23T14:30:13+03:00
Общество

В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку автомобилей

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Запрещающие знаки будут установлены по нечетной стороне улицы ПартизанскойЗапрещающие знаки будут установлены по нечетной стороне улицы ПартизанскойФото: Дарья САВЕНКО
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С 11 июня на участке улицы Партизанской в Барнауле запретят стоянку автомобилей. По информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, данные меры будут приняты для обеспечения пропускной способности улицы и работы техники, которая обслуживает дороги.

В пресс-центре городской администрации сообщили, что запрещающие знаки будут установлены по нечетной стороне улицы Партизанской на участке от проспекта Ленина до здания №69 по улицы Партизанской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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