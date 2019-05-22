В Барнауле перекроют участки улиц Володарского и Парижской Коммуны

22 Май 07:09 2019-05-22T07:09:53+03:00

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В столице Алтайского края перекроют участки улиц Володарского и Парижской Коммуны в районе пересечения с бульваром 9 Января.

Как рассказали в пресс-центре городской администрации, это связано со строительством участка канализационной сети. Работы планируется провести с 3 по 23 июня. На эти дни вышеуказанные участки улиц планируется перекрыть.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

Отметим также, что в связи с проведением плановых ремонтных работ 22 мая с 9.00 до 12.00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Юрина и Островского.

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ИСТОЧНИК KP.RU