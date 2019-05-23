2019-05-23T10:08:36+03:00
Общество

Нового руководителя изберут алтайские «жириновцы» в июле

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Евгения БоровиковаЕвгения БоровиковаФото: Олег УКЛАДОВ
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В конце апреля закончились полномочия координатора Алтайского отделения ЛДПР Евгении Боровиковой и Координационного Совета. Новые руководящие органы будут избраны в начале июля, сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Имя нового руководителя станет известно в день отчетно-выборной конференции, посвященной выдвижению кандидатов в депутаты на осеннюю избирательную кампанию. До этого момента, по решению Высшего Совета, Евгения Боровикова будет исполнять обязанности координатора.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Евгения Боровикова может покинуть свой пост окончательно в связи с переходом на основную работу в Алтайское краевое Законодательное Собрание.

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Действующий координатор регионального отделения ЛДПР Евгения Боровикова может покинуть свой пост в апреле 2019 года. Именно в эти сроки состоится переизбрание на эту должность (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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