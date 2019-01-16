2019-01-16T12:27:32+03:00
Политика

Новый лидер может появиться у алтайских «жириновцев» уже весной

В региональном отделении ЛДПР произойдет переизбрание координатора
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Действующий координатор регионального отделения ЛДПР Евгения Боровикова может покинуть свой пост в апреле 2019 года. Именно в эти сроки состоится переизбрание на эту должность.

Как пишет «Политсибру», Евгения Боровикова переходит на основную работу в Алтайское краевое Законодательное Собрание. Там ей будет назначена постоянная заработная плата. Известно, что по такой форме работают лишь несколько депутатов, отсальные выполняют свою работу на общественных началах.

Вопрос о том, сможет ли лидер алтайских «жириновцев» совмещать работу в краевом парламенте и региональном отделении ЛДПР параллельно пока остается открытым.

– Я не покидаю пост. У нас заканчиваются полномочия координационного совета, высшего руководящего органа регионального отделения. Соответственно, по уставу автоматически прекращаются полномочия координатора и контрольно-ревизионной комиссии. Будет переизбрание, – прокомментировала Боровикова журналистам издания.

Также она добавила, что хотела бы переизбраться на пост координатора.

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