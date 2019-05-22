2019-05-22T18:01:10+03:00
Происшествия

Мошенники украли у барнаульца 160 тысяч рублей с банковской карты

Дарья САВЕНКО
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Мошенники украли 160 тысяч рублей с банковской карты.Мошенники украли 160 тысяч рублей с банковской карты.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Неизвестные обманули 42-летнего жителя Барнаула и похитили крупную сумму денег.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанину позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается перевести деньги со счета горожанина. Чтобы этого не произошло, нужно заблокировать карту, а для этого необходимы ее данные и смс. Барнаулец сказал все, что его попросили, после чего с его счета списали 160 тысяч рублей. С заявлением он обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что звонки поступили с абонентских номеров, зарегистрированных в Москве и Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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