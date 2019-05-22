2019-05-22T18:01:44+03:00
Общество

Мошенники пытаются обмануть жителей Алтайского края

Дарья САВЕНКО
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Неизвестные пытаются обмануть жителей Алтайского края.Неизвестные пытаются обмануть жителей Алтайского края.Фото: Дарья САВЕНКО
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Неизвестные, представляясь сотрудниками Фонда социального страхования России, пытаются обмануть жителей Алтайского края.

Так, в региональное отделение обратилась женщина, которая получила по электронной почте письмо с обещанием социальной выплаты, хотя никаких выплат, на самом деле, нет. Подобные письма якобы от имени государственных внебюджетных фондов «гуляют» по сети уже не первый год. В них говорится о якобы положенных выплатах. Для того, чтобы узнать, сколько может получить человек, ему предлагается перейти на сайт и ввести персональные данные, а после – заплатить небольшую сумму за использование портала. Но в итоге пользователь остается и без этих денег, и без обещанных компенсаций.

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горожанину позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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