Мошенники пытаются обмануть жителей Алтайского края
Неизвестные, представляясь сотрудниками Фонда социального страхования России, пытаются обмануть жителей Алтайского края.
Так, в региональное отделение обратилась женщина, которая получила по электронной почте письмо с обещанием социальной выплаты, хотя никаких выплат, на самом деле, нет. Подобные письма якобы от имени государственных внебюджетных фондов «гуляют» по сети уже не первый год. В них говорится о якобы положенных выплатах. Для того, чтобы узнать, сколько может получить человек, ему предлагается перейти на сайт и ввести персональные данные, а после – заплатить небольшую сумму за использование портала. Но в итоге пользователь остается и без этих денег, и без обещанных компенсаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU