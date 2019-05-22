Мошенники пытаются обмануть жителей Алтайского края

22 Май 12:17 2019-05-22T18:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестные, представляясь сотрудниками Фонда социального страхования России, пытаются обмануть жителей Алтайского края.

Так, в региональное отделение обратилась женщина, которая получила по электронной почте письмо с обещанием социальной выплаты, хотя никаких выплат, на самом деле, нет. Подобные письма якобы от имени государственных внебюджетных фондов «гуляют» по сети уже не первый год. В них говорится о якобы положенных выплатах. Для того, чтобы узнать, сколько может получить человек, ему предлагается перейти на сайт и ввести персональные данные, а после – заплатить небольшую сумму за использование портала. Но в итоге пользователь остается и без этих денег, и без обещанных компенсаций.

Читайте также

Мошенники украли у барнаульца 160 тысяч рублей с банковской карты

горожанину позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU