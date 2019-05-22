2019-05-23T07:41:43+03:00
Общество

Новость об огромном граде в Республике Алтай оказалась фейком

Дарья САВЕНКО
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Скриншот из социальных сетейСкриншот из социальных сетей
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В социальных сетях распространяются фотографии и видео, на которых видно, как град размером со страусиное яйцо якобы прошел в Республике Алтай.

Град побил машины, убил птиц и скотину, а также превратил огороды с высаженной рассадой, в грязное месиво. Многие утверждают, что это случилось во вторник, 22 мая, в 700-а километрах от Барнаула, в селе Кош-Агач. Да, вчера в Республике Алтай действительно была непогода – из-за этого резко поднялся уровень реки Чарыш, однако никакого града там не было.

Как оказалось, фотографии и видео непогоды и ее последствий, были сделаны в Дагестане. Именно там 14 мая погода не на шутку испугала жителей Акушинского района. В Республике Алтай просто прошел интенсивный дождь.

Вместе с тем, предстоящей ночью в Алтайском крае испортится погода. Ночью в северных районах температура опустится до 0…-2 градусов, днем в большинстве районах умеренный, местами небольшой, в предгорьях сильный дождь, гроза, град.

ИСТОЧНИК KP.RU

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