2019-05-22T14:00:21+03:00
Происшествия

Бийчанин соврал, что у него украли 1,5 млн рублей

Сделал он это для того, чтобы не платить кредит
Дарья САВЕНКО
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Полицейские возбудили уголовное дело против 28-летнего жителя Бийска.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в конце марта он обратился в правоохранительные органы, сообщив, что забыл личные вещи в такси. По его словам, внутри сумки находилось около 1,5 миллионов рублей.

Однако выяснилось, что мужчина наврал полицейским для того, чтобы избежать выплат по кредитам. Однако не думал он, что против него за это заведут уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». За обман стражей правопорядка бийчанину грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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