Маленького брошенного лосенка нашли в Алтайском крае

22 Май 07:29 2019-05-22T07:34:27+03:00

Малыша пытались вернуть в естественную для него среду обитания.

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Маленького брошенного лосенка нашел грибник в Целинном районе Алтайского края.

Как рассказало региональное Министерство природы в своем профиле в Instagram, лосенок родился около пяти дней назад. Его пытались вернуть в естественную для него среду обитания, однако мать не вышла к своему детенышу.

Госинспектор минприроды края Геннадий Самаркин принял решение отвезти лосенка в Барнаул руководителю общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег» Артему Кучеру. Здесь малыш подрастет, после чего вернется в леса к своим собратьям.

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ИСТОЧНИК KP.RU