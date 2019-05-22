Маленького брошенного лосенка нашли в Алтайском крае
Маленького брошенного лосенка нашел грибник в Целинном районе Алтайского края.
Как рассказало региональное Министерство природы в своем профиле в Instagram, лосенок родился около пяти дней назад. Его пытались вернуть в естественную для него среду обитания, однако мать не вышла к своему детенышу.
Госинспектор минприроды края Геннадий Самаркин принял решение отвезти лосенка в Барнаул руководителю общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег» Артему Кучеру. Здесь малыш подрастет, после чего вернется в леса к своим собратьям.
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ИСТОЧНИК KP.RU