2019-05-22T07:34:27+03:00
Общество

Маленького брошенного лосенка нашли в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Малыша пытались вернуть в естественную для него среду обитания.Малыша пытались вернуть в естественную для него среду обитания.
Изменить размер текста:

Маленького брошенного лосенка нашел грибник в Целинном районе Алтайского края.

Как рассказало региональное Министерство природы в своем профиле в Instagram, лосенок родился около пяти дней назад. Его пытались вернуть в естественную для него среду обитания, однако мать не вышла к своему детенышу.

Госинспектор минприроды края Геннадий Самаркин принял решение отвезти лосенка в Барнаул руководителю общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег» Артему Кучеру. Здесь малыш подрастет, после чего вернется в леса к своим собратьям.

Читайте также

«Мягкие лапки»: у владельцев кошек появилась мода убирать питомцам коготки вместе с фалангами

Алтайские ветеринары озадачены – в последнее время к ним все чаще стали обращаться хозяева кошек с просьбой сделать питомцам так называемые «мягкие лапки» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный полицейский Алтайского края отчитался о доходах за 2018 год
В торговые центры Барнаула вновь поступают сообщения о минировании
В Алтайском крае может появиться новая программа финансовой поддержки сельских учителей
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Алтайском крае: жара, грозы и град
В Алтайском крае стабилизировалась паводковая обстановка
Женщина-инвалид торговала наркотиками в Барнауле
Какие дома относятся к контуру ТЭЦ-2 в Барнауле
Огонь оставил без крова 10 семей
Первый канал снял сюжет после жалоб барнаульцев на работу контактного зоопарка
В Барнауле девушка живет с грудным ребенком в СИЗО
В Барнауле «девятка» врезалась в трамвай на кольце Юрина – Малахова
В Барнауле досрочно возобновляют подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3
В Республике Алтай бушует стихия: автомобильные мосты смывает водой
Суд оставил в силе приговор «лесному стрелку»
В Ключевском районе продали единственный кинотеатр и закрыли детский лагерь
АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан
Барнаульская «Карандин-Арена» продолжает работать после принудительного закрытия
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Барнауле: дождь и ветер
Микробиологический ликбез: как ванадий влияет на организм человека
Комиссия Минстроя посетит Бийск и проверит ситуацию с мусором
Свыше двух тысяч архивных документов намерены рассекретить в Алтайском крае
Бийский предприниматель торговал подделками и пытался дать взятку
Жители Барнаула делятся снимками града
Жители некоторых районов Бийска могут получить горячую воду в конце мая
Замначальника алтайской полиции не продлили контракт
В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку автомобилей