«Мягкие лапки»: у владельцев кошек появилась мода убирать питомцам коготки вместе с фалангами

Алтайские ветеринары озадачены – в последнее время к ним все чаще стали обращаться хозяева кошек с просьбой сделать питомцам так называемые «мягкие лапки». Это операция (онихэктомия), при которой животному вместе с коготком удаляют одну из трех фаланг пальцев. После этого кошка не сможет царапать, а значит портить мебель, обои и т.д. Однако у данной процедуры, по словам ветеринаров, есть ряд противопоказаний.

- Владельцы животных иногда не совсем гуманны к своим питомцам, или недостаточно проинформированы. Они могут прочитать в разных источниках о якобы безопасности такой операции. Да, кошка не будут драть когтями диваны и не навредят имуществу, но какой ценой? – возмущаются ветеринары.

Так можно угробить животное

Представьте, если бы вам отрубили часть пальца, как бы это повлияло на вашу повседневную жизнь? Трудности будут возникать буквально при любом действии, связанном с мелкой моторикой рук. Так же у кошек и собак. Нельзя удалить лишь коготь животного так, чтобы он никогда больше не вырастал, поэтому некоторые идут на крайние меры. Далеко не все врачи соглашаются на такие операции, часто отговаривают хозяев, особенно, после принятия закона о запрете на жестокое обращение с животными.

- Это, в первую очередь, серьезное вмешательство в организм. Животное фактически передвигается не на всей поверхности лапки, основной упор идет на пятки. Конечно, потом котенок или щенок не сможет жить полноценной жизнью. Мало того, такая операция может вызвать хронический миозит – это воспаление мышц. Часто после вмешательства нарушается нормальная работа суставов. Поэтому мы такие операции не проводим из гуманных побуждений, хотя обращения и были, - рассказала врач из ветклиники «АН-ГО» Наталья Ульяновская.

- Я бы не стал отрезать когти с фалангой, благо, ко мне и не обращались с такой просьбой, – поделился директор одноименной ветклиники Николай Угрюмов.

Отдыхающие братья наши меньшиеФото: Олег УКЛАДОВ

Реабилитация питомца

Даже если вы нашли в Барнауле клинику, в которой вам не откажут и не отговорят, придется выложить немалую сумму – от трех тысяч рублей. Это только стоимость операции, без антибиотиков, без цены приема при дальнейшем посещении ветклиники для наблюдения. Не стоит забыть и о наркозе – бывали случаи, когда животные умирают после наркоза, не только во время хирургических вмешательств, но даже после стрижки.

- На восстановление уйдет от 10 дней до месяца, в это время нужно регулярно наблюдаться у ветеринара, ведь могут начаться нагноения, осложнения. «Мягкие лапки» - это мучения животного со швами, которые могут разойтись в любой момент. Очень важно понимать, какой ущерб это приносит животному, - поделилась Наталья Ульяновская.

Альтернативные варианты

В первую очередь – это когтеточки. Часто лучшим вариантом становится просто обитый мягким материалом (куском ковра или полотенца) вертикальный угол в любой из комнат. Также можно купить уже готовые варианты в магазинах для домашних животных.

Можно подстригать когти животному самостоятельно, но заниматься этим аккуратно, нельзя задевать центральную пульпу, это живая часть когтя, в которой находятся кровеносные сосуды и нервные окончания. Лучше купить специальную когтерезку, которые доступны в магазинах для братьев наших меньших.

Наконец, существуют колпачки из пластика, резины или силикона – накладки на когти. Их хватает на две-четыре недели, затем их придется заменить, но в это время царапки животных под контролем.

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