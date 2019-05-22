Спасатели рассказали, где в Барнауле запрещено купаться
Специалисты управления по делам ГОЧС Барнаула назвали места в городе, где опасно купаться. Список таких мест подготовили для предотвращения несчастных случаев. Помните: купаться разрешено в специально отведенных местах.
Запрещено купаться:
Центральный район
- левый берег р.Обь (район стоянки судов в 1,8 км левее Речного вокзала);
- озеро в п. Центральный (500 м от ул.Центральная);
- левый берег р.Обь, п.Плодопитомник (ул.Водозаборная,3/419);
- п.Кирова (дамба на р.Барнаулка);
- р.Барнаулка (500 м от ост. «Лесной пруд»);
- оз.Пионерское (300 м от шоссе Ленточный бор,24, вблизи детского оздоровительного лагеря «Дружных»);
- озеро в с.Лебяжье (вдоль ул.Озерная - ул.Березовая - ул.Степная -ул.Новая);
- озеро в с.Лебяжье (вдоль ул.Школьная);
- озеро в с.Лебяжье (вдоль ул.Садовая - ул.Центральная - ул.Набережная - ул.Опытная Станция - ул.Связистов);
- озеро в п. Черницк (вдоль ул.Центральная, ул.Набережная);
- оз.Пономаревка, р.п. Южный (вдоль ул. Зоотехническая).
Ленинский район
- оз.Пионерское в п.Казенная Заимка (800м от трассы г.Барнаул – п. Научный Городок);
- спуск к р.Обь в с.Гоньба (район водозабора ТЭЦ-3);
- р.Ляпиха (вдоль садоводств «Обь-2», «Обь-3»);
- два пруда в садоводстве «Озерное» (верхний и нижний).
Октябрьский район
- водоем «Гребной канал» (протока р.Обь);
- правый берег р.Обь (800м ниже железнодорожного моста);
- левый берег р.Обь (от ул.Понтонный Мост,211а - ул.Остров Кораблик,9б).
Индустриальный район
- гидротехнические сооружения прудов №1,2 на р. Власишка, с.Власиха.
ИСТОЧНИК KP.RU