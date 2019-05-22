2019-05-22T04:27:43+03:00
Общество

Спасатели рассказали, где в Барнауле запрещено купаться

Дарья САВЕНКО
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Список мест подготовили для предотвращения несчастных случаев.Список мест подготовили для предотвращения несчастных случаев.Фото: предоставлено пресс-службой
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Специалисты управления по делам ГОЧС Барнаула назвали места в городе, где опасно купаться. Список таких мест подготовили для предотвращения несчастных случаев. Помните: купаться разрешено в специально отведенных местах.

Запрещено купаться:

Центральный район

- левый берег р.Обь (район стоянки судов в 1,8 км левее Речного вокзала);

- озеро в п. Центральный (500 м от ул.Центральная);

- левый берег р.Обь, п.Плодопитомник (ул.Водозаборная,3/419);

- п.Кирова (дамба на р.Барнаулка);

- р.Барнаулка (500 м от ост. «Лесной пруд»);

- оз.Пионерское (300 м от шоссе Ленточный бор,24, вблизи детского оздоровительного лагеря «Дружных»);

- озеро в с.Лебяжье (вдоль ул.Озерная - ул.Березовая - ул.Степная -ул.Новая);

- озеро в с.Лебяжье (вдоль ул.Школьная);

- озеро в с.Лебяжье (вдоль ул.Садовая - ул.Центральная - ул.Набережная - ул.Опытная Станция - ул.Связистов);

- озеро в п. Черницк (вдоль ул.Центральная, ул.Набережная);

- оз.Пономаревка, р.п. Южный (вдоль ул. Зоотехническая).

Ленинский район

- оз.Пионерское в п.Казенная Заимка (800м от трассы г.Барнаул – п. Научный Городок);

- спуск к р.Обь в с.Гоньба (район водозабора ТЭЦ-3);

- р.Ляпиха (вдоль садоводств «Обь-2», «Обь-3»);

- два пруда в садоводстве «Озерное» (верхний и нижний).

Октябрьский район

- водоем «Гребной канал» (протока р.Обь);

- правый берег р.Обь (800м ниже железнодорожного моста);

- левый берег р.Обь (от ул.Понтонный Мост,211а - ул.Остров Кораблик,9б).

Индустриальный район

- гидротехнические сооружения прудов №1,2 на р. Власишка, с.Власиха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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