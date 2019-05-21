В Барнауле ускорили снос усадьбы купца Михайлова

СЕГОДНЯ 05:16 2019-05-21T05:16:14+03:00

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К сносу дореволюционной постройки в Барнауле привлекли экскаватор со стрелой. До этого демонтаж усадьбы купца Михайлова осуществляли вручную. Тяжелая техника начала работать 20 мая, сообщают очевидцы на странице в соцсетях «Гражданского патруля».

На момент публикации этого поста была разрушена часть стены. Неравнодушные жители города предполагают, что прокуратура ускорила процесс в связи с предстоящим судом, который назначен на 23 мая. Именно в этот день должны оценить законность действий Алтайохранкультуры, отказавшейся включать усадьбу в список объектов, обладающих признаками культурного наследия.

- К сожалению, работы по сносу Усадьбы пошли в очень быстром темпе. Видимо, его намерены снести до суда, - комментирует ситуацию представитель барнаульского «Гражданского патруля» Игорь Берг.

Напомним, старинный особняк в Барнауле, располагающийся на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской, хотят снести и построить на его новое здание прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU