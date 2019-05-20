На Алтае большегрузам запретили ездить по федеральным трассам в жару

СЕГОДНЯ 05:53 2019-05-20T06:00:37+03:00

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В Алтайском крае вводятся ограничения на движение на участках федеральных дорог с асфальтовым покрытием при температуре воздуха свыше 32 градусов. Действовать они будут с 20 мая по 31 августа с 10:00 до 22:00.

Как рассказали в региональном Минтрансе, такая мера вводится для обеспечения сохранности дорожного покрытия

- Ограничение касается транспортных средств с осевыми нагрузками, превышающими допустимые на территории РФ, за исключением автомобилей экстренных служб, а также транспорта, осуществляющего пассажирские, международные и почтовые перевозки, транспортировку животных, пищевых продуктов и лекарственных препаратов, топлива и грузов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, - пояснили в Минтрансе.

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ИСТОЧНИК KP.RU