Двое жителей Заринска угнали «Волгу», а затем сожгли

СЕГОДНЯ 05:23 2019-05-20T07:56:20+03:00

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Полицейские задержали двух молодых людей, которые угнали, а затем сожгли автомобиль. Инцидент произошел накануне ночью в Заринске.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, два местных жителя 24-х и 23-х лет угнали автомобиль ГАЗ-3110. Они решили доехать до соседнего села, однако на выезде из Заринска в машине закончился бензин, и она заглохла. Чтобы скрыть следы преступления, угонщики подожгли автомобиль и скрылись. Однако далеко они не убежали – вскоре их нашли полицейские на одной из улиц города. У них правоохранители изъяли похищенный из автомобиля компрессор.

Возбуждено три уголовных дела по статьям: 166 УК РФ «Угон», 158 УК РФ «Кража», 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В ведомстве отмечают, что один из подозреваемых ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под стражей.

Сумма материального ущерба причиненного владельцу транспортного средства устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU