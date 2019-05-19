На Алтае поселок заволокло дымом
Жаркая погода и сильный ветер стали причиной травяного пала рядом с поселком Сибирским в Алтайском крае. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
– Поселок Сибирский в дыму. Запах невозможный, пепел летит по всему Сибирскому. Совсем рядом от места пожара находятся жилые дома. Пожарные на месте, – написали в социальной сети Barnaul22 и опубликовали видео, на котором можно увидеть, как поднимается дым от полей.
В настоящий момент в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность – четвертый класс горимости. В Кулундинском и в Каменском районах и вовсе чрезвычайная пожароопасность – пятый класс горимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU