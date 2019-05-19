На Алтайский край надвигается ветреная и дождливая погода

В Алтайский край на смену временному потеплению придут долгие дожди и сильный ветер, поэтому доставайте из шкафа зонты и дождевики – они точно вам пригодятся!

По прогнозам алтайских синоптиков, 20 мая на территории региона ожидается переменная облачность, в отдельных районах края небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду. Температура ночью составит +8…+13 градусов, при прояснении +2…+7. Днем столбик термометра поднимется до +21…+26, в северо-западных районах до +16 градусов.

В Барнауле дождь начнется уже предстоящей ночью. Столбик термометра покажет +8…+10 градусов, ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Днем дождь продолжится. Столбик термометра поднимется до +21…+23 градусов, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Фото: Гидрометцентр России

Такой характер погоды будет в большинстве районах Алтайского края, в том числе Барнауле, на протяжении всей недели.

Вместе с тем, несмотря на дожди, в Алтайском крае остается высокой пожароопасность. Травяные палы, большинство из которых возникают по вине человека, быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Они легко могут дойти до домов и сжечь их, причинив крупный материальный ущерб.

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