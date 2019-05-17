Вблизи Бийска построили новый придорожный комплекс «Горная страна»

СЕГОДНЯ 16:33 2019-05-17T16:33:45+03:00

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На въезде в Бийск построили новый придорожный комплекс «Горная страна». Он расположен на территории кластера «Золотые ворота Алтая» перед буквами «Бийск», сообщили «Вести 22».

Ежегодно по трассе до Бийска проезжает более двух миллионов туристов. Для их удобства комплекс построили вдоль дороги.

Новое кафе украшено пейзажами Алтайского края. Кроме того, там откроется магазин с товарами, детская комната и комната для вип-гостей.

Комплекс стал пятым объектом на территории кластера «Золотые ворота Алтая».

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ИСТОЧНИК KP.RU