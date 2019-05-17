2019-05-17T09:07:20+03:00
Происшествия

Экспонаты собирал весь город: В Бийске сгорел Народный музей

Дарья САВЕНКО
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Огонь уничтожил абсолютно все.Огонь уничтожил абсолютно все.Фото: газеты «Бийский рабочий»
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В Бийске сгорел Народный музей, в котором хранились свыше трех тысяч различных экспонатов от местных жителей. ЧП произошло около полудня 16 мая в Заречье.

Как сообщает «Бийский рабочий», здание, которое принадлежало предприятию «Огнеупоркотломаш» вспыхнуло, словно спичка. Причиной этого стали сварочные работы, которые проводил хозяин стоящего по соседству дома. Вероятно, дом вспыхнул от отлетевшей искры или от замыкания проводки. В считанные минуты огонь перебросился на расположенное в нескольких метрах здание.

Народный музей располагался на втором этаже деревянного здания. Его несколько лет наполняли сотрудники предприятия и неравнодушные бийчане. За это время скопилось более трех тысяч различных экспонатов: и предметы быта, и техника, и книги. Огонь уничтожил абсолютно все.

К счастью, обошлось без жертв. На тушении пожара работали пожарные расчеты со всего города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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